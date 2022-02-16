Наша рецензия

2008 год, Милан. Двери фамильного дома семьи Доминитреску распахиваются впервые за много лет, и среди пыльных коридоров снова слышится смех. Три парочки из Нью-Йорка собираются в ближайшие две недели греться под южным солнцем, пить пиво и веселиться – в общем, делать все, что положено юным и беззаботным. Но вскоре они понимают, что за проклятье оставило шикарный особняк пустующим на долгие годы. Два века назад увлечение сатанинскими ритуалами сыграло злую шутку с хозяйкой дома и всеми…