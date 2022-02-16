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Ведьма: Возрождение Ведьма: Возрождение
Киноафиша Фильмы Ведьма: Возрождение Отзывы о фильме «Ведьма: Возрождение»
The Unkind Ведьма: Возрождение 2021 / Великобритания
4.0 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Отзывы о фильме «Ведьма: Возрождение»

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Наша рецензия

2008 год, Милан. Двери фамильного дома семьи Доминитреску распахиваются впервые за много лет, и среди пыльных коридоров снова слышится смех. Три парочки из Нью-Йорка собираются в ближайшие две недели греться под южным солнцем, пить пиво и веселиться – в общем, делать все, что положено юным и беззаботным. Но вскоре они понимают, что за проклятье оставило шикарный особняк пустующим на долгие годы. Два века назад увлечение сатанинскими ритуалами сыграло злую шутку с хозяйкой дома и всеми…

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blinnadyasergeevna 16 февраля 2022, 17:04
Оценка
Фильм отстой. Спецэффекты ужасны.
16 февраля 2022, 17:04 Ответить
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