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Мия и Я: Легенда Сентопии
Отзывы о фильме «Мия и Я: Легенда Сентопии»
The Hero of Centopia
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022 / Германия / Австрия
Трейлер
7.0
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 6.2
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Gun Канти
8 июля 2022, 16:48
Ради интереса сходим. Думаю детям понравится точно
8 июля 2022, 16:48
1
0
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Лиза Мяушкинова
10 августа 2022, 15:55
Оценка
Мой любимый детский мультик 😻, конечно схожу 🙂
10 августа 2022, 15:55
1
0
Ответить
Ирина Маркидонова
17 августа 2022, 09:42
Оценка
Это также и мой любимый мультик детства, пойду завтра вместе с подругой
17 августа 2022, 09:42
2
0
Ответить
Лиза Мяушкинова
18 августа 2022, 16:16
в ответ на сообщение
Ирина Маркидонова от 17 августа 2022, 09:42
Оценка
Нашла человека у которого это тоже любимый мультик 😻😻
18 августа 2022, 16:16
0
0
Ответить
sizova_ns
29 декабря 2022, 13:47
Оценка
Мультфильм совсем не понравился.
29 декабря 2022, 13:47
0
0
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