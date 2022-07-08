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Мия и Я: Легенда Сентопии Мия и Я: Легенда Сентопии
Киноафиша Фильмы Мия и Я: Легенда Сентопии Отзывы о фильме «Мия и Я: Легенда Сентопии»
The Hero of Centopia Мия и Я: Легенда Сентопии 2022 / Германия / Австрия
7.0 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Мия и Я: Легенда Сентопии»

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Gun Канти 8 июля 2022, 16:48
Ради интереса сходим. Думаю детям понравится точно
8 июля 2022, 16:48 Ответить
Лиза Мяушкинова 10 августа 2022, 15:55
Оценка
Мой любимый детский мультик 😻, конечно схожу 🙂
10 августа 2022, 15:55 Ответить
Ирина Маркидонова 17 августа 2022, 09:42
Оценка
Это также и мой любимый мультик детства, пойду завтра вместе с подругой
17 августа 2022, 09:42 Ответить
Лиза Мяушкинова 18 августа 2022, 16:16
в ответ на сообщение Ирина Маркидонова от 17 августа 2022, 09:42
Оценка
Нашла человека у которого это тоже любимый мультик 😻😻
18 августа 2022, 16:16 Ответить
sizova_ns 29 декабря 2022, 13:47
Оценка
Мультфильм совсем не понравился.
29 декабря 2022, 13:47 Ответить
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