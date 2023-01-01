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Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии, 2022: актеры и роли
The Hero of Centopia
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022 / Германия / Австрия
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6.6
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 6.1
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Мия и Я: Легенда Сентопии, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Адам Ганн
Adam Gunn
Маттиас Теммерманс
Matthias Temmermans
В ролях
Марго Нуччетелли
Margot Nuccetelli
Джулиан Марун
Julian Maroun
Беттина Кенни
Bettina Kenney
Мадлен Левинс
Madeleine Levins
Элиза Бойд
Elisa Boyd
Гедеон Буркхард
Gedeon Burkhard
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