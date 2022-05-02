Наша рецензия

1943 год. Союзнические силы Британии по приказу Черчилля готовят высадку на берега Сицилии. Фашисты ожидают именно такого маневра и сосредотачивают свои силы в Испании. Теперь необходимо придумать план по дезинформации противника и попытаться его убедить, что британцы на самом деле хотят дислоцироваться в Греции. Почти все попытки подлога терпят крах, и единственным выходом становится немного шальная идея группы разведки, которая разрабатывает операцию под кодовым названием «Мясной…