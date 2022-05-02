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Операция «Мясной фарш» Операция «Мясной фарш»
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Operation Mincemeat Операция «Мясной фарш» 2022 / США / Великобритания
7.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Операция «Мясной фарш»»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

1943 год. Союзнические силы Британии по приказу Черчилля готовят высадку на берега Сицилии. Фашисты ожидают именно такого маневра и сосредотачивают свои силы в Испании. Теперь необходимо придумать план по дезинформации противника и попытаться его убедить, что британцы на самом деле хотят дислоцироваться в Греции. Почти все попытки подлога терпят крах, и единственным выходом становится немного шальная идея группы разведки, которая разрабатывает операцию под кодовым названием «Мясной…

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Olga Shershitskaya 2 мая 2022, 01:17
Оценка
Все же много болтавни лишней , но в целом англичане умеют выдать из скучных фактов душевную историю.
2 мая 2022, 01:17 Ответить
gridneva2804 6 мая 2022, 17:15
Оценка
Редко ухожу с фильмом , но это скучный кошмар , через 30 минут мы счастливые сбежали , что не заставляют смотреть бездарность
6 мая 2022, 17:15 Ответить
gridneva2804 8 мая 2022, 17:50
Оценка
Нет и нет , нет и нет . Нереально скучно и медленно всё, редко ухожу с фильмов . Бездарность, безвкусица
8 мая 2022, 17:50 Ответить
Александр Абрамов 19 августа 2022, 12:08
Смотреть, однозначно смотреть! Люблю такие фильмы, нудятины нет, фильм отличный!
19 августа 2022, 12:08 Ответить
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