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Операция «Мясной фарш» Операция «Мясной фарш»
Киноафиша Фильмы Операция «Мясной фарш» Операция «Мясной фарш», 2022: актеры и роли
Operation Mincemeat Операция «Мясной фарш» 2022 / США / Великобритания
6.8 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 6.6
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Операция «Мясной фарш», 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Мэдден Джон Мэдден John Madden
В ролях
Колин Ферт Колин Ферт Colin Firth Мэттью Макфейден Мэттью Макфейден Matthew Macfadyen Келли Макдоналд Келли Макдоналд Kelly Macdonald Пенелопа Уилтон Пенелопа Уилтон Penelope Wilton Джейсон Айзекс Джейсон Айзекс Jason Isaacs
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