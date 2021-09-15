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Киноафиша Рецензии «Тайна сестер Макалузо»: Рецензия Киноафиши

«Тайна сестер Макалузо»: Рецензия Киноафиши

15 сентября 2021 17:13
«Тайна сестер Макалузо»: Рецензия Киноафиши

Трагедия сестер, живущих вместе в Палермо.

Мария, Пинучча, Лия, Катя и Антонелла – пять сестер, живущих вместе в одной квартире. Они зарабатывают на жизнь тем, что отдают в аренду голубей для церемоний, которые в любом случае возвращаются к ним на чердак. Обычный день, когда девочки решили отправиться на пляж, принимает трагический оборот. Потеря, с которой сталкиваются сестры, оказывается слишком тяжелым и болезненным опытом, который будет преследовать их всю оставшуюся жизнь.

Эмма Данте, режиссерка фильма, создала микрокосмический женский мир, в котором нет места для маскулинности. Здесь полно крупных планов губ, которые будут покрыты помадой, девчачьих споров и игр, нежность сестринских прикосновений. Героини, подобно сестрам Лисбон из фильма «Девственницы-самоубийцы», живут в собственном закрытом пространстве. Но, если девочки Софии Копполы были изначально покрыты мраком и неведомой другим болью одиночества, то итальянские сестры сначала олицетворяют жизненную силу и лишь после понемногу начинают увядать на сицилийском просторе, где, по обыкновению, проживает малообеспеченный слой страны.

«Тайна сестер Макалузо»: Рецензия Киноафиши
Тайна сестер Макалузо

Еще одним персонажем фильма, помимо девочек, является дом, который играет здесь центральную роль. Эмма Данте останавливает наше внимание на кадрах пустого помещения, поскольку комнаты квартиры – это и есть мир пяти сестер. Интерьер и цвета в ней меняются в зависимости от их душевного состояния. Если в начале фильма преобладают более теплые оттенки, то с середины хронометража краски становятся более холодными, доходя до цвета морской волны. Словно бы колючий клочок непроработанной травмы залег в самую центральную комнату и пускает свои корни по всему пространству, делая его все менее подходящим для счастливой жизни.

Любопытно, что «Тайна сестер Макалузо» поставлена по пьесе Эммы Данте. Да и создательница этой истории известна скорее как театральный режиссер и драматург, что, если честно, не раз бросается в глаза при просмотре фильма. У ленты четко обозначенная трехактная структура: первая – детство и юность героинь, вторая и третья – жизнь после трагического события, которая разворачивается почти исключительно в стенах квартиры. Тем не менее фильм, который часто работает, как постановка в театре, не позволяет зрителю почувствовать себя скованным сценой. Вероятно, это в первую очередь заслуга оператора, улавливающего здесь каждую маленькую деталь, но при этом делающего именно фигуры персонажей центральным звеном любого действия.

«Тайна сестер Макалузо»: Рецензия Киноафиши
Тайна сестер Макалузо

Своеобразным инструментом режиссерки являются не только диалоги и устройство дома, но также тела девушек. Она изображает их с самых разных ракурсов, подчеркивая неидеальности и отпечатки времени. Эта необыкновенная интимность, которой пропитан фильм, позволяет еще больше войти в тесный и укромный мир сломленных сестер. Телесность здесь зачастую говорит лучше слов. Мария, чья юношеская мечта стать балериной осталась далеко позади, останавливается посреди улицы и танцует. Камера жадно ловит движения ее немного скованных рук, говорящих о чем-то упущенном. А Пинучча раз за разом красит свои губы, буквально повторяя движения из прошлого, где именно в этот момент осталось, возможно, счастливейшее воспоминание.

«Тайна сестер Макалузо» – нерасторопное и тягучее кино, которое кадр за кадром вовлекает зрителя в реальность пяти девушек из Палермо. Они ссорятся, веселятся, влюбляются, погибают и продолжают жить, нося внутри себя чувство вины и тяжесть от потерь. Тем, кому нравятся тихие семейные драмы и кто не пропускает фестивальные картины в прокате (фильм был в программе Венецианского кинофестиваля 2020 года), стоит обратить внимание на камерную работу Эммы Данте.

Гульназ Давлетшина
Гульназ Давлетшина
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