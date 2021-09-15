«Тайна сестер Макалузо»: Рецензия Киноафиши

Мария, Пинучча, Лия, Катя и Антонелла – пять сестер, живущих вместе в одной квартире. Они зарабатывают на жизнь тем, что отдают в аренду голубей для церемоний, которые в любом случае возвращаются к ним на чердак. Обычный день, когда девочки решили отправиться на пляж, принимает трагический оборот. Потеря, с которой сталкиваются сестры, оказывается слишком тяжелым и болезненным опытом, который будет преследовать их всю оставшуюся жизнь.

Эмма Данте, режиссерка фильма, создала микрокосмический женский мир, в котором нет места для маскулинности. Здесь полно крупных планов губ, которые будут покрыты помадой, девчачьих споров и игр, нежность сестринских прикосновений. Героини, подобно сестрам Лисбон из фильма «Девственницы-самоубийцы», живут в собственном закрытом пространстве. Но, если девочки Софии Копполы были изначально покрыты мраком и неведомой другим болью одиночества, то итальянские сестры сначала олицетворяют жизненную силу и лишь после понемногу начинают увядать на сицилийском просторе, где, по обыкновению, проживает малообеспеченный слой страны.

Тайна сестер Макалузо

Еще одним персонажем фильма, помимо девочек, является дом, который играет здесь центральную роль. Эмма Данте останавливает наше внимание на кадрах пустого помещения, поскольку комнаты квартиры – это и есть мир пяти сестер. Интерьер и цвета в ней меняются в зависимости от их душевного состояния. Если в начале фильма преобладают более теплые оттенки, то с середины хронометража краски становятся более холодными, доходя до цвета морской волны. Словно бы колючий клочок непроработанной травмы залег в самую центральную комнату и пускает свои корни по всему пространству, делая его все менее подходящим для счастливой жизни.

Любопытно, что «Тайна сестер Макалузо» поставлена по пьесе Эммы Данте. Да и создательница этой истории известна скорее как театральный режиссер и драматург, что, если честно, не раз бросается в глаза при просмотре фильма. У ленты четко обозначенная трехактная структура: первая – детство и юность героинь, вторая и третья – жизнь после трагического события, которая разворачивается почти исключительно в стенах квартиры. Тем не менее фильм, который часто работает, как постановка в театре, не позволяет зрителю почувствовать себя скованным сценой. Вероятно, это в первую очередь заслуга оператора, улавливающего здесь каждую маленькую деталь, но при этом делающего именно фигуры персонажей центральным звеном любого действия.

Тайна сестер Макалузо

Своеобразным инструментом режиссерки являются не только диалоги и устройство дома, но также тела девушек. Она изображает их с самых разных ракурсов, подчеркивая неидеальности и отпечатки времени. Эта необыкновенная интимность, которой пропитан фильм, позволяет еще больше войти в тесный и укромный мир сломленных сестер. Телесность здесь зачастую говорит лучше слов. Мария, чья юношеская мечта стать балериной осталась далеко позади, останавливается посреди улицы и танцует. Камера жадно ловит движения ее немного скованных рук, говорящих о чем-то упущенном. А Пинучча раз за разом красит свои губы, буквально повторяя движения из прошлого, где именно в этот момент осталось, возможно, счастливейшее воспоминание.

«Тайна сестер Макалузо» – нерасторопное и тягучее кино, которое кадр за кадром вовлекает зрителя в реальность пяти девушек из Палермо. Они ссорятся, веселятся, влюбляются, погибают и продолжают жить, нося внутри себя чувство вины и тяжесть от потерь. Тем, кому нравятся тихие семейные драмы и кто не пропускает фестивальные картины в прокате (фильм был в программе Венецианского кинофестиваля 2020 года), стоит обратить внимание на камерную работу Эммы Данте.