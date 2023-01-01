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Два далеких незнакомца Два далеких незнакомца
Киноафиша Фильмы Два далеких незнакомца Награды и номинации фильма Два далеких незнакомца
Two Distant Strangers Два далеких незнакомца 2020 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Два далеких незнакомца

Вся информация о фильме
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучший художественный короткометражный фильм
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
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2023, Россия, драма, мелодрама
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2023, США, биография, драма, исторический
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Россия, семейный, комедия
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2023, Китай, анимация
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2023, Франция, биография, драма, исторический
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Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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