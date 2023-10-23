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Холодное озеро
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The Winter Lake Холодное озеро 2020 / Ирландия / Канада
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Холодное озеро»

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Маргарита Кулакова 23 октября 2023, 21:38
Оценка
Про сюжет фильма написали многие, поэтому повторяться не буду. Однако, у меня сложилось стойкое впечатление, что ребята явно не досмотрели фильм до конца. Иначе бы они написали, что конца-то и нет. Сюжет прерывается, оставляя одни вопросы без ответов. Некоторые главные герои исчезают, причина трагедии и расследования по поводу этого нет. Ощущение, что это 1-я серия сериала. Тогда где продолжение? А события в полной темноте в течение 15 минут - это вообще возмутительно! Хотя, начало фильма обнадеживало.
23 октября 2023, 21:38 Ответить
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