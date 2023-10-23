Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Следующая жертва"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Холодное озеро
Отзывы о фильме «Холодное озеро»
The Winter Lake
Холодное озеро
2020 / Ирландия / Канада
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Отзывы о фильме «Холодное озеро»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Маргарита Кулакова
23 октября 2023, 21:38
Оценка
Про сюжет фильма написали многие, поэтому повторяться не буду. Однако, у меня сложилось стойкое впечатление, что ребята явно не досмотрели фильм до конца. Иначе бы они написали, что конца-то и нет. Сюжет прерывается, оставляя одни вопросы без ответов. Некоторые главные герои исчезают, причина трагедии и расследования по поводу этого нет. Ощущение, что это 1-я серия сериала. Тогда где продолжение? А события в полной темноте в течение 15 минут - это вообще возмутительно! Хотя, начало фильма обнадеживало.
23 октября 2023, 21:38
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Пять ночей с Фредди
374 комментария
По щучьему велению
12 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
151 комментарий
Пила 10
28 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия
Лукавый
Отзывы
2023, США, ужасы
Страсти по Матвею
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кошки-мышки
Отзывы
2023, Франция / США, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Отзывы
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Related video
Взрослые боялись больше детей: этот советский мультик пугает до чертиков
Загримировали так, что родные не узнали: кто годами скрывался за образом Высоцкого
Над чудаком Гнездиловым потешался каждый: измените мнение, узнав его диагноз
От вида 17-летней внучки Маслякова люди невольно скривились: внимание на огромные губы
Тест: сделайте уборку и узнайте, какой вы на самом деле человек
Патологоанатом из «Следа» снялась без халата и бюстгальтера: уберите мужчин от экранов
Советский Ален Делон и любимец женщин: почему Арамиса никто не звал в кино
Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)
Был звездой, а стал таксистом: красавец из «Карнавальной ночи» попал в психушку и потерял все
Мужчины этих знаков Зодиака никогда не прощают обиды: самые злопамятные
Самую первую серию «Ну, погоди!» видел 1 человек из 10 тысяч: вот что не понравилось цензорам
Как кошка с собакой: Гайдай сделал этого актера звездой, а потом всю жизнь ненавидел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail