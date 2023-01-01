Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дозор Джунглей: Кругосветка"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Невеста моего друга
Невеста моего друга, 2012: актеры и роли
Nevesta moego druga
Невеста моего друга
2012 / Россия / Украина
4.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Невеста моего друга, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дмитрий Лактионов
В ролях
Любава Грешнова
Lyubava Greshnova
Денис Роднянский
Алексей Смолка
Марина Богатова
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праздники
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, комедия
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Отзывы
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Отзывы
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Related video
Четвертое место уже подготовлено: что происходит на могиле родителей Пугачевой
А ведь ей уже 40: жена Мясникова из «Уральских пельменей» затмевает моделей красотой
В Голливуде смеялись, когда советский режиссер решил снять этот фильм: теперь считают шедевром
Лопоухая девочка из «Ералаша» освоила новую профессию: снимает видео с перчинкой
Так и не скажешь, что вундеркинды: как выглядели Тепляковы до славы и 8 детей
Словно старуха с косой: обомлеете, увидев состарившуюся любимицу Михалкова
Обнять и плакать: этот актер озвучивал Челентано в советских фильмах
У женщин с этими именами всегда богатые кавалеры: вот кому повезло
Без диет и полезных овощей: секрет суперпамяти Вассермана кроется в этих продуктах
В Театре Сатиры стало не до смеха, когда заговорила любовница Миронова: насилие, издевательства и не только
Муза Кончаловского восхищала всех красотой: в 83 года хороша как десятки лет назад
В России выбрали лучшего актера: Миронов считает звезду настоящим талантищем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить