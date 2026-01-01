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Фильмография
Марина Богатова
Marina Bogatova
Киноафиша
Персоны
Марина Богатова
Марина Богатова
Marina Bogatova
Дата рождения
27 ноября 1988
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Рязань, СССР (Россия)
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.6
Бедные люди
(2016)
7.5
История его служанки
(2026)
7.4
Два холма. Фильм
(2022)
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Вечерняя школа
комедия
2026, Россия
7.5
История его служанки
исторический, мелодрама
2026, Россия
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5.8
Миллиард проблем
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2025, Россия
Слепая любовь
мелодрама, мини-сериал
2025, Россия
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4.5
Наша Russia. 8 марта
Nasha Russia. 8 marta
комедия, мелодрама
2025, Россия
5.3
Фантазер, или Удивительный мир инженера Лужина
комедия
2024, Россия
5.8
Галя, у нас отмена
комедия
2023, Россия
6.8
Два холма
комедия
2022, Россия
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