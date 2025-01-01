Меню
Фильмы
В блюзе только Бесси
Награды и номинации фильма В блюзе только Бесси
Награды и номинации фильма В блюзе только Бесси 2015
Золотой глобус 2016
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or a Movie
Победитель
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Победитель
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or a Movie
Победитель
Outstanding Music Composition for a Limited Series, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Победитель
Outstanding Television Movie
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Makeup for a Limited Series or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Makeup for a Limited Series or a Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or a Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
