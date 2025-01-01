Дочь Якуба-бея погибла, спасая Балу Хатун: почему зрители до сих пор вспоминают Гонджу

Сериал «Знахарь» может стать одной из главных комедийных премьер лета 2025: запишите точное расписание выхода всех эпизодов

Снимать начнут уже в ноябре 2025 года: собрали все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдей» от Netflix

«Дом дракона» — издевка на фоне этого приквела «Игры престолов»: в игре про Вестерос был лучший сюжетный поворот

«Где матрешки и медведи с водкой?»: иностранцы в щенячьем восторге от «Слова пацана», и лишь один недостаток не дает зрителям покоя

Джонни Депп согласился вернуться в «Пиратов Карибского моря»: Disney должны выполнить лишь одно условие (и речь не про миллион альпак)

У этих фильмов больше 10 «Оскаров» в копилке: заслуга или слабая конкуренция — оценки говорят сами за себя

«Бесконечное мочилово»: фильм по игре Until Dawn заслуженно разнесли — пасхалок навалили, а сюжет забыли

Что за имя такое — Среда? Уэнсдей получила его из старой песенки — и да, родители у нее с юмором

Мультивселенные и уродливая графика в прошлом: DreamWorks переделывают «Шрэк 5» с нуля