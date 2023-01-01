Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Капкан: Судная Ночь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дневник слабака Дневник слабака
Киноафиша Фильмы Дневник слабака Дневник слабака, 2021: актеры и роли
Diary of a Wimpy Kid Дневник слабака 2021 / США
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дневник слабака, 2021: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джефф Кинни Jeff Kinney
В ролях
Крис Диамантополос Крис Диамантополос Chris Diamantopoulos Брэйди Нун Brady Noon Кристиан Конвери Кристиан Конвери Christian Convery
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Великая ирония
Великая ирония
2023, Франция / США, комедия, драма, мелодрама, триллер
Иван Семенов: Большой поход
Иван Семенов: Большой поход
2023, Россия, комедия
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
1993
1993
2023, Россия, драма
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Заклятие. Зло внутри
Заклятие. Зло внутри
2023, Канада / США, драма, ужасы, триллер
Луна
Луна
2023, Южная Корея, приключения, драма, фантастика
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Ответьте на вопросы теста, а мы угадаем ваш пол и возраст
Ляп, за который стыдно: режиссер допустил грубую ошибку в «Человеке с бульвара Капуцинов»
«Предательница»: жизнь Медведевой разделилась на до и после из-за одного поступка
Истинный смысл хита «Песняров» знают только в Вологде: чем прославился дом, где резной палисад
Этот мальчик в тюбетейке умер мучительной смертью: весь СССР плакал в день его похорон
«На поле танки грохотали» — плагиат: вот о чем пели в песне на самом деле
«Слышу голос из прекрасного далека»: вот как цензура «убила» настоящий смысл советского шлягера
Как с цепи сорвалась: Дубовицкая набросилась на Воробей
Ботокс не нужен: женщины с этими именами долго не стареют
Японцы давно отказались от популярного продукта: секрет долголетия раскрыт
Тест: кем бы вы были в мире фэнтези?
Пугачева выйдет на театральную сцену в Каннах: удивитесь, узнав подробности
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше