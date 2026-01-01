Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
CODA: ребенок глухих родителей
Награды и номинации фильма CODA: ребенок глухих родителей
Награды и номинации фильма CODA: ребенок глухих родителей 2021
Оскар 2022
Лучший фильм
Победитель
Лучший фильм
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Золотой глобус 2022
Лучший фильм (драма)
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Сандэнс 2021
Драматургия
Победитель
Драматургия
Победитель
Драматичный
Победитель
Лучший ансамбль
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
