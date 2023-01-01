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Иркутская история
Irkutskaya istoriya
Иркутская история, 1973
1973
7.4
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Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
драма
мелодрама
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7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Год выпуска
1973
В ролях
Вячеслав Шалевич
Василий Лановой
Юлия Борисова
Все актеры и съемочная группа
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