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Юлия Борисова
Yuliya Borisova
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Юлия Борисова
Юлия Борисова
Yuliya Borisova
Дата рождения
17 марта 1925
Возраст
98 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
8 августа 2023
Место рождения
Москва, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Идиот
(1958)
6.9
Иркутская история
(1973)
6.4
Много шума из ничего
(1956)
Фильмография Юлия Борисова
Пристань
2011, Россия
6.9
Иркутская история
Irkutskaya istoriya
драма, мелодрама
1973, СССР
7.8
Идиот
Idiot
драма
1958, СССР
Онлайн
6.4
Много шума из ничего
Mnogo shuma iz nichego
комедия
1956, СССР
6.1
Три встречи
Tri vstrechi
драма
1949, СССР
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