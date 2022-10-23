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Бизнес по-казахски в Корее Бизнес по-казахски в Корее
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Бизнес по-казахски в Корее, 2019

2019 / Казахстан
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета – Жомарт, успешный бизнесмен. Он готовится к конференции с иностранной фирмой, где будут представлены инновационные устройства. Но незадолго перед важным мероприятием дорогая техника главного героя оказывается сломанной швейцаром. Отремонтировать высокотехнологичные девайсы можно только в Южной Корее, куда решительно отправляется персонаж фильма.

  • «Бизнес по-казахски» – это франшиза, состоящая из четырех фильмов. Часть о Корее – заключительная.
  • Фильм побил все коммерческие рекорды кинематографа Казахстана, получив больше миллиарда тенге в прокате и став самым кассовым в стране.
  • Режиссер фильма стремился показать настоящую Корею, с ее молодежными движениями, культурой, музыкой.
  • Продюсер, Нурлан Коянбаев, утверждает, что не планирует останавливаться на четырех фильмах – если лента будет востребована, команда приступит к съемкам следующих картин, которые расскажут о Европе, Антарктиде, Австралии.
  • Съемки проекте происходили в столице Южной Кореи и в Алма-Ате.
  • Создатель фильма, Ален Ниязбеков, известен своими прошлыми работами – «Оралман из Питера» и «Каникулы в Таиланде».

Конференция международной компании состоится в отеле Жомарта Канатовича. Планируется презентация новой техники. По этой причине Жомарт начинает оснащать отель высокотехнологичной бытовой техникой. Швейцар Бакдаулет случайно ломает очень дорогое оборудование клиента. А ремонт можно осуществить только в Сеуле. Герои решают ехать в Южную Корею. Только на этот раз они оставляют Еркоша в Казахстане, чтобы избежать неожиданных приключений.

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1 голос
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Возраст 16+
Режиссер
Ален Ниязбеков
В ролях
Нурлан Коянбаев
Жан Байжанбаев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бизнес по-казахски в Корее 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
batyrgalizhumagali19 23 октября 2022, 08:51
Сам фильм так никого не описал и не открыл персонажев фильма и без смысленная история как актёр избил робота и Бакош улетел в СЕВЕРНУЮ, СЕВЕРНУЮ КАРЛ… Читать дальше…
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