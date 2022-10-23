Бизнес по-казахски в Корее, 2019

В центре сюжета – Жомарт, успешный бизнесмен. Он готовится к конференции с иностранной фирмой, где будут представлены инновационные устройства. Но незадолго перед важным мероприятием дорогая техника главного героя оказывается сломанной швейцаром. Отремонтировать высокотехнологичные девайсы можно только в Южной Корее, куда решительно отправляется персонаж фильма.
Конференция международной компании состоится в отеле Жомарта Канатовича. Планируется презентация новой техники. По этой причине Жомарт начинает оснащать отель высокотехнологичной бытовой техникой. Швейцар Бакдаулет случайно ломает очень дорогое оборудование клиента. А ремонт можно осуществить только в Сеуле. Герои решают ехать в Южную Корею. Только на этот раз они оставляют Еркоша в Казахстане, чтобы избежать неожиданных приключений.