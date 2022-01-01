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Бизнес по-казахски в Африке Бизнес по-казахски в Африке
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Бизнес по-казахски в Африке, 2018

2018 / Казахстан
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Причины посмотреть Факты О фильме

Третья часть франшизы “Бизнес по-казахски” о приключениях бизнесмена и владельца отеля Жомарта Балтабаева и его семьи. В этот раз Жомарт, наконец-то женившийся на своей возлюбленной Айсулу, отправляется с новоиспеченной супругой в свадебное путешествие в Дубай. Но без родственников, как всегда, не обойдется: Жомарту придется прервать медовый месяц и отправиться на поиски Еркоша и Багдаулета, которых навязчивое желание подзаработать забрасывает в Кению.

  • На два месяца съемочная команда переместилась в Кению. Съемки проходили и в саванне, и в африканских деревнях, и на чайной плантации. На площадке постоянно присутствовала охрана в лице двух рейнджеров с автоматами для защиты от диких животных. Также картину частично снимали в самом Дубае.
  • Продюсер Нурлан Коянбаев рассказал, что многие африканские племена не дают согласия на то, чтобы их снимали, поэтому задолго до старта производства создателям пришлось отправиться в Кению и познакомиться с одним из местных племен, чтобы получить разрешение на их съемку.
  • Анвар Матжанов сменил Женисхана Момышева на посту режиссера франшизы. Как и две предыдущие части, “Бизнес по-казахски в Африке” стал кассовым успехом в Казахстане, собрав в прокате 772 миллиона тенге.

Жомарт и Айсулу - молодожены, они отправляются в свадебное путешествие по-казахски, то есть, вместе с родственниками. Айсулу стремится хорошо провести время, но неумолимое желание подзаработать то и дело заставляет родственников Жомарта формировать новые и новые идеи для бизнеса. Жомарт игнорирует “гениальные” идеи до тех пор, пока не знакомится с загадочным кенийским бизнесменом, который предлагает заработать на закупках чая.

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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Нурлан Коянбаев
В ролях
Жан Байжанбаев
Нурлан Коянбаев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бизнес по-казахски в Африке 1 постер
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