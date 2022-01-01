Бизнес по-казахски в Африке, 2018

Третья часть франшизы “Бизнес по-казахски” о приключениях бизнесмена и владельца отеля Жомарта Балтабаева и его семьи. В этот раз Жомарт, наконец-то женившийся на своей возлюбленной Айсулу, отправляется с новоиспеченной супругой в свадебное путешествие в Дубай. Но без родственников, как всегда, не обойдется: Жомарту придется прервать медовый месяц и отправиться на поиски Еркоша и Багдаулета, которых навязчивое желание подзаработать забрасывает в Кению.
Жомарт и Айсулу - молодожены, они отправляются в свадебное путешествие по-казахски, то есть, вместе с родственниками. Айсулу стремится хорошо провести время, но неумолимое желание подзаработать то и дело заставляет родственников Жомарта формировать новые и новые идеи для бизнеса. Жомарт игнорирует “гениальные” идеи до тех пор, пока не знакомится с загадочным кенийским бизнесменом, который предлагает заработать на закупках чая.