Бизнес по-казахски в Турции, 2021

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о выходе в прокат Факты О фильме Какая продолжительность фильма? Фильм длится ровно 1 час 30 минут. В каком году вышел фильм? Премьера фильма состоялась в 2019 году Какой возрастной рейтинг у фильма? 16+ Кто режиссер фильма? Режиссером фильма выступил Ален Ниязбеков Кто исполнил главную роль? В главной роли в фильме снялся Нурлан Коянбаев Развернуть Успешный отельер Жомарт Канатович выходит на международный уровень. Вместе с Аленом, Еркошем, Багдаулетом и новичком Марленом они летят в Турцию, чтобы купить отель на аукционе. Но покупка отеля - дело непростое и всех героев ждут новые приключения, пожёстче тех, что были в Америке, Африке и Корее. Развернуть 8.4 Оцените 11 голосов Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2021 Возраст 16+ Режиссер Торебек Бейсебаев В ролях Нурлан Коябаев Сабит Рахимбаев Жан Байжанбаев Все актеры и съемочная группа 1 постер

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