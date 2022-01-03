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Бизнес по-казахски в Турции
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Бизнес по-казахски в Турции, 2021

2021 / Казахстан
8.4 Оцените
11 голосов
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Факты О фильме

Какая продолжительность фильма?

Фильм длится ровно 1 час 30 минут.

В каком году вышел фильм?

Премьера фильма состоялась в 2019 году

Какой возрастной рейтинг у фильма?

16+

Кто режиссер фильма?

Режиссером фильма выступил Ален Ниязбеков

Кто исполнил главную роль?

В главной роли в фильме снялся Нурлан Коянбаев

Успешный отельер Жомарт Канатович выходит на международный уровень. Вместе с Аленом, Еркошем, Багдаулетом и новичком Марленом они летят в Турцию, чтобы купить отель на аукционе. Но покупка отеля - дело непростое и всех героев ждут новые приключения, пожёстче тех, что были в Америке, Африке и Корее.

8.4 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Торебек Бейсебаев
В ролях
Нурлан Коябаев
Сабит Рахимбаев
Жан Байжанбаев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бизнес по-казахски в Турции 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
hairullaaisha 3 января 2022, 07:11
для Казахского фильмы достаточно не плохо, ни то что неплохо - потрясающе, фильм очень классный! меня лично устроил, яркие эмоции были;) не могу его советовать, кому-то может не понравиться.
Нурай Амантаева 20 февраля 2022, 14:29
Кино супер сөз жоқ базар жоқ тағы кино болсын кино көп болсын
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11 голосов
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