Бизнес по-казахски в Турции, 2021

Какая продолжительность фильма?
Фильм длится ровно 1 час 30 минут.
В каком году вышел фильм?
Премьера фильма состоялась в 2019 году
Какой возрастной рейтинг у фильма?
16+
Кто режиссер фильма?
Режиссером фильма выступил Ален Ниязбеков
Кто исполнил главную роль?
В главной роли в фильме снялся Нурлан Коянбаев
Успешный отельер Жомарт Канатович выходит на международный уровень. Вместе с Аленом, Еркошем, Багдаулетом и новичком Марленом они летят в Турцию, чтобы купить отель на аукционе. Но покупка отеля - дело непростое и всех героев ждут новые приключения, пожёстче тех, что были в Америке, Африке и Корее.