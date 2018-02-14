Каникулы в Таиланде, 2018

В канун Нового года двое студентов – скромный Ермек и хитрый Даурен – остаются одни в общежитии и решают визитом поддержать своего преподавателя Асхат-агая, страдающего от разрыва с супругой. Отказавшись от выпивки, ребята просят у Асхат-агая простой воды, но только вот по ошибке им достается заговоренный целителем напиток. В следующее мгновение все трое обнаруживают, что каким-то невероятным образом оказались в Таиланде. Чтобы восстановить цепочку событий, приведших Ермека, Даурена и Асхат-агая в тропическую страну, героям предстоит пережить немало приключений.
Во время зимних каникул из студенческого общежития все разъезжаются, остаются только три жителя: студенты Ермек, Даурен и преподаватель Асхат-агай. Жена Асхат-агая, поругавшись с ним, уходит к своей маме, и он приглашает к себе в комнату ребят, чтобы те составили ему компанию. Асхат-агай предлагает ребятам выпить, на что они отвечают отказом и просто просят воды. Асхат-агай случайно дает им бутылку с водой, над которой накануне народный целитель совершил обряд приворота недвижимости. И тут начинается всё самое интересное…