Каникулы в Таиланде, 2018

Во время зимних каникул из студенческого общежития все разъезжаются, остаются только три жителя: студенты Ермек, Даурен и преподаватель Асхат-агай. Жена Асхат-агая, поругавшись с ним, уходит к своей маме, и он приглашает к себе в комнату ребят, чтобы те составили ему компанию. Асхат-агай предлагает ребятам выпить, на что они отвечают отказом и просто просят воды. Асхат-агай случайно дает им бутылку с водой, над которой накануне народный целитель совершил обряд приворота недвижимости. И тут начинается всё самое интересное…