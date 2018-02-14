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Каникулы в Таиланде, 2018

2018 / Казахстан
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В канун Нового года двое студентов – скромный Ермек и хитрый Даурен – остаются одни в общежитии и решают визитом поддержать своего преподавателя Асхат-агая, страдающего от разрыва с супругой. Отказавшись от выпивки, ребята просят у Асхат-агая простой воды, но только вот по ошибке им достается заговоренный целителем напиток. В следующее мгновение все трое обнаруживают, что каким-то невероятным образом оказались в Таиланде. Чтобы восстановить цепочку событий, приведших Ермека, Даурена и Асхат-агая в тропическую страну, героям предстоит пережить немало приключений.

  • Премьера фильма в Казахстане состоялась в День всех влюбленных.
  • Съемки комедии прошли в Алматы, Иркутске и непосредственно в Паттайе, Таиланд.
  • Режиссер картины Юрий Ботоев является также автором сценария к фильму. Как рассказывал сам Ботоев, некоторые сцены дописывались прямо в разгар съемочного процесса. Создателям картины помогали и обычные люди, делившиеся своими историями.
  • Кандидатов на роли искали в Иркутске, Улан-Удэ и Чите. Включая статистов, в фильме приняли участие около сотни актеров.
  • С учетом гонораров актеров, перелетов, проживания, реквизита и прочих расходов бюджет картины составил примерно 2 миллиона рублей. В эту сумму, тем не менее, не вошла зарплата создателей, которые рассчитывали на доход с кассовых сборов.

Во время зимних каникул из студенческого общежития все разъезжаются, остаются только три жителя: студенты Ермек, Даурен и преподаватель Асхат-агай. Жена Асхат-агая, поругавшись с ним, уходит к своей маме, и он приглашает к себе в комнату ребят, чтобы те составили ему компанию. Асхат-агай предлагает ребятам выпить, на что они отвечают отказом и просто просят воды. Асхат-агай случайно дает им бутылку с водой, над которой накануне народный целитель совершил обряд приворота недвижимости. И тут начинается всё самое интересное…

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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 14 февраля 2018
Возраст 12+
Режиссер
Ален Ниязбеков
В ролях
Нурлан Коянбаев
Куаныш Жылжаксынов
Жан Байжанбаев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Каникулы в Таиланде 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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