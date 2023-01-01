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Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет
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Pocahontas II: Journey to a New World
Покахонтас 2: Путешествие в Новый Свет
1998 / США
4.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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