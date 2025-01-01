Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Шельменко-денщик
Шельменко-денщик, 1971: актеры и роли
Шельменко-денщик, 1971: актеры и роли
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Тутышкин
Andrei Tutyshkin
В ролях
Людмила Сенчина
Lyudmila Senchina
Михаил Пуговкин
Mikhail Pugovkin
Владимир Дальский
Vladimir Dalsky
Зоя Федорова
Zoya Fyodorova
Михаил Ножкин
Mikhail Nozhkin
Алексей Полевой
Aleksey Polevoy
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Выход 8
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Фильм 1999 года с рейтингом 86 % на Rotten Tomatoes был настолько жутким, что даже Кинг не смог его досмотреть: это редкость
«Если эти больные упыри еще и логично не закольцуют, то пусть они горят в аду»: лучший хоррор 2025 года в Сети разнесли в пух и прах
Эта тюрьма существовала на самом деле: где снимали самые жуткие сцены «Аутсорса»
Не только Человек-Паук, но и мастер-джедай: Белла Рэмзи станет главной звездой новых «Звездных войн» — и речь не про «Мандалорца»
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
Ребус для ценителей кино СССР: попробуйте угадать 5 фильмов, чьи названия спрятаны на картинках (тест)
Актуально до сих пор — и это страшно: о скрытом смысле «Акиры» спорят годами — вот о чем оно на самом деле (спойлер: не про апокалипсис)
Бешеные медсестры и Пирамидоголовый: новый «Сайлент Хилл» всерьез претендует стать лучшим в трилогии — объясняем, почему
«Поможет справиться со стрессом»: 3 комфортных фильма и 1 сериал, чтобы настроиться на учебный год — советует опытный педагог
Беременна в 5? Эти российские актеры изображали родителей и детей, хотя сами были почти одного возраста — а зрители и не заметили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667