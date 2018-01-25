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Людмила Сенчина
Людмила Сенчина
О персоне
Фильмография
Людмила Сенчина
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Дата рождения
13 декабря 1950
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
25 января 2018
Карьера
Актриса
Биография Людмилы Сенчиной
Родилась 13 декабря 1950 года. Кудрявцы, Николаевская область, СССР (Украина).
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Фильмография Людмилы Сенчиной
Вооружен и очень опасен
приключения, вестерн
1977, СССР / Чехословакия / Румыния
6.0
После ярмарки
комедия
1972, СССР
6.0
Шельменко-денщик
комедия, мюзикл
1971, СССР
5.0
Шельменко - денщик
комедия, мюзикл
1971, СССР
0.0
Волшебная сила
комедия, мюзикл, семейный
1970, СССР
7.0
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