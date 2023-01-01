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Сестричка, действуй 2 Сестричка, действуй 2
Киноафиша Фильмы Сестричка, действуй 2 Сестричка, действуй 2, 1993: актеры и роли
Sister Act 2: Back in the Habit Сестричка, действуй 2 1993 / США
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Сестричка, действуй 2, 1993: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Билл Дьюк Билл Дьюк Bill Duke
В ролях
Вупи Голдберг Вупи Голдберг Whoopi Goldberg Кэти Нэджими Кэти Нэджими Kathy Najimy Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Барнард Хьюз Barnard Hughes
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