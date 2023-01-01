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Барби в волшебство Пегаса
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Barbie and the Magic of Pegasus
Барби в волшебство Пегаса
2005 / США / Канада
6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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