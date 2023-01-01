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Барби в волшебство Пегаса Барби в волшебство Пегаса
Киноафиша Фильмы Барби в волшебство Пегаса Барби в волшебство Пегаса, 2005: актеры и роли
Barbie and the Magic of Pegasus Барби в волшебство Пегаса 2005 / США / Канада
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Барби в волшебство Пегаса, 2005: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Грег Ричардсон Greg Richardson
В ролях
Келли Шеридан Kelly Sheridan Кэтлин Барр Кэтлин Барр Kathleen Barr Лалаиниа Линдбьерг Колин Мёрдок Colin Murdock Марк Хилдрет
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