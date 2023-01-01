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The Car Автомобиль 1977 / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Автомобиль, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эллиот Силверштейн Эллиот Силверштейн Elliot Silverstein
В ролях
Джеймс Бролин Джеймс Бролин James Brolin Кэтлин Ллойд Kathleen Lloyd Джон Марли John Marley Р.Г. Армстронг Ким Ричардс Kim Richards
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