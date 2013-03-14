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Папаротти
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Paparoti

Папаротти, 2013

2013 / Корея
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Сан-джин, в прошлом перспективный вокалист, вынужденный бросить вокальную карьеру после перенесенной опухоли горла, работает преподавателем средней школы искусств Кимчхон. Его обычная жизнь с треском рушится, когда местный подросток-гангстер Джан-хо переходит в его школу. Большинство других преподавателей стараются не враждовать с Джан-хо, но Сан-джин не может подавить свою неприязнь к молодому человеку. Новый ученик словно бельмо на глазу, но стоит учителю услышать вокал Чжан-хо, и он так глубоко впечатлен его природным талантом, что обещает помочь парню осуществить его мечту — стать вокалистом мирового класса, как великий тенор Паваротти.

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 14 марта 2013
Возраст 16+
Режиссер
Юн Чжон Чхан
В ролях
Ли Дже-хун
Хан Сок-кю
Чо Джин-ун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Папаротти 2 постера
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