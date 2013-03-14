Папаротти, 2013

Сан-джин, в прошлом перспективный вокалист, вынужденный бросить вокальную карьеру после перенесенной опухоли горла, работает преподавателем средней школы искусств Кимчхон. Его обычная жизнь с треском рушится, когда местный подросток-гангстер Джан-хо переходит в его школу. Большинство других преподавателей стараются не враждовать с Джан-хо, но Сан-джин не может подавить свою неприязнь к молодому человеку. Новый ученик словно бельмо на глазу, но стоит учителю услышать вокал Чжан-хо, и он так глубоко впечатлен его природным талантом, что обещает помочь парню осуществить его мечту — стать вокалистом мирового класса, как великий тенор Паваротти.