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Постер фильма Атакуй заправки!
7.2
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7.2

Атакуй заправки!

, 1999
Attack the gas station!
Южная Корея / комедия / 18+
Постер фильма Атакуй заправки!
7.2

О фильме

Одним погожим вечерком четыре хулиганистых приятеля решают основательно поправить свое пошатнувшееся финансовое положение и, прихватив пару дубин, отправляются грабить местную бензоколонку. Удачно завершив задуманное мероприятие, друзья приходят к выводу, что грабеж заправок является весьма прибыльным и интересным бизнесом. Не долго думая, они решают совершить новый дерзкий налет. А так как других заправочных станций поблизости не оказывается, то «криминальная группировка» решает нанести визит на уже обчищенную ими бензоколонку. Однако, за время, прошедшее с их последнего посещения, денег на станции не прибавилось. Поэтому квартет новоявленных бандитов захватывает штурмом здание станции и берет ее служащих в заложники. И тут-то «блатных» друзей осеняет гениальная мысль: если денег нет на самой заправке, то их благополучно доставят сюда клиенты, желающие наполнить свои машины горючим. Вот они то, по плану «бензиновых карателей!, и станут их следующими жертвами. Но герои даже не подозревали, к каким грандиозным последствиям приведет их эта «невинная забава».

В ролях

Ли Сеонг-Джай
Ю-Санг
Кан Сунг-Джин
Ddan Dda-ra
Ю Чхи-Тхэ
Ли Сон-джэ
Ли Сон-джэ
No Mark
Ю О-сон
Moo Dae-po (a.k.a. Bulldozer)
Ю Джи-тхэ
Ю Джи-тхэ
Paint
Пак Ён-гю
Gas station owner
Джун Чжон
Geon-Bbang
Ли Ё-вон
Ggal-chi
Lee Jeong-ho
Meek man
Су Ро Ким
Режиссер Ким Санг-Джин
Сценарист Jeong-woo Park
Композитор Mu-hyeon Son
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в мире 2 октября 1999
Дата выхода
30 марта 2001 США
2 октября 1999 Южная Корея
MPAA R
Производство CJ Entertainment, Fun and Happiness
Другие названия
Juyuso seubgyuksageun, Attack the Gas Station!, Attack the Gas Station, Benzinkúti rablás, Атакуй заправки!, アタック・ザ・ガス・ステーション!

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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