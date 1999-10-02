Одним погожим вечерком четыре хулиганистых приятеля решают основательно поправить свое пошатнувшееся финансовое положение и, прихватив пару дубин, отправляются грабить местную бензоколонку. Удачно завершив задуманное мероприятие, друзья приходят к выводу, что грабеж заправок является весьма прибыльным и интересным бизнесом. Не долго думая, они решают совершить новый дерзкий налет. А так как других заправочных станций поблизости не оказывается, то «криминальная группировка» решает нанести визит на уже обчищенную ими бензоколонку. Однако, за время, прошедшее с их последнего посещения, денег на станции не прибавилось. Поэтому квартет новоявленных бандитов захватывает штурмом здание станции и берет ее служащих в заложники. И тут-то «блатных» друзей осеняет гениальная мысль: если денег нет на самой заправке, то их благополучно доставят сюда клиенты, желающие наполнить свои машины горючим. Вот они то, по плану «бензиновых карателей!, и станут их следующими жертвами. Но герои даже не подозревали, к каким грандиозным последствиям приведет их эта «невинная забава».

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