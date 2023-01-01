Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дорогой Фрэнки Дорогой Фрэнки
Киноафиша Фильмы Дорогой Фрэнки Дорогой Фрэнки, 2004: актеры и роли
Dear Frankie Дорогой Фрэнки 2004 / Великобритания
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дорогой Фрэнки, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шона Ауэрбак Shona Auerbach
В ролях
Эмили Мортимер Эмили Мортимер Emily Mortimer Джерард Батлер Джерард Батлер Gerard Butler
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Винер сделала заявление о новом замужестве: детей теперь будет в разы больше
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)
Гены красоты: и без ДНК-теста понятно, что эта женщина – внебрачная дочь Ихтиандра
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше