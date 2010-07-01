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The Perfect Host

Идеальный хозяин, 2010

2010 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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После ограбления банка незадачливый преступник, пытающийся скрыться от полиции, оказывается в случайном доме, где решает переждать погоню полицейских. Хозяин, однако же, не особо рад нежданному гостю, но проявляет чудеса вежливости и гостеприимства, все же приглашая героя на ужин в компании своих друзей. Вскоре бедолага-грабитель понимает, что владелец дома – настоящий психопат, и что ему придется пережить самую страшную ночь в своей жизни.

  • Бюджет фильма составил всего 500 000 долларов.
  • Картина была отобрана для участия в кинофестивале Sundance в 2010 году. Также фильм принял участие в фестивалях “Fantasia” 2010 и “Sitges” 2010, получил приз зрительских симпатий на Амстердамском фестивале фантастических фильмов 2011, премию “Saturn”, звание лучшего полнометражного фильм на национальном фестивале фильмов ужасов “Abertoir Film Festival” 2011 в Уэльсе.
  • Съемки ленты заняли 17 дней.
  • Татуировка на руке Джона содержит три буквы еврейского алфавита, которые являются инициалами “Ура Рива Йериви”. Это каббалистический термин, который означает абсолютную уверенность в своей вере.
  • Съемки прошли в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.
  • Режиссер фильма Николас Томнэй сам написал сценарий к картине. Сюжет был основан на его же короткометражной ленте “Хозяин”.

Скрываясь от полиции, грабитель банка втирается в доверие к респектабельному мужчине и напрашивается к нему в гости. Но в тихом омуте черти водятся. Хозяин ожидает гостей на званый ужин, и скоро начнётся самый безумный ад, который придется пережить незадачливому преступнику.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2010
Премьера онлайн 2 мая 2013
Премьера в мире 1 июля 2010
Возраст 16+
Режиссер
Николас Томнэй
В ролях
Дэвид Хайд Пирс
Клейн Кроуфорд
Клейн Кроуфорд
Натаниель Паркер
Натаниель Паркер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Идеальный хозяин 3 постера
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Идеальный хозяин
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 15:25
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