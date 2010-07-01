Идеальный хозяин, 2010

После ограбления банка незадачливый преступник, пытающийся скрыться от полиции, оказывается в случайном доме, где решает переждать погоню полицейских. Хозяин, однако же, не особо рад нежданному гостю, но проявляет чудеса вежливости и гостеприимства, все же приглашая героя на ужин в компании своих друзей. Вскоре бедолага-грабитель понимает, что владелец дома – настоящий психопат, и что ему придется пережить самую страшную ночь в своей жизни.