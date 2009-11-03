В недалеком будущем, где корпорации контролируют почти все аспекты человеческой жизни, мужчина по имени Люк Гибсон попадает в автокатастрофу, в результате которой погибает его жена и их нерожденный ребенок. У Люка серьезное повреждение мозга, но Корпорация Надежды соглашается имплантировать чип в его мозг, чтобы спасти его жизнь. Герой обнаруживает, что этот чип также постоянно транслирует в его голову рекламу, пока человек не приобретет продукт, либо не сойдет с ума. Группа подпольных хакеров во главе с Хэлом взламывает чип и спасает его жизнь в обмен на помощь в борьбе с корпорацией. Сможет ли герой уничтожить их и отомстить?
