После трагического инцидента, унесшего жизнь жены и не рожденного сына Люка Джибсона, израненный и потерявший память, он остается вживых. На первый взгляд, желающая помочь корпорация «Хоуп», имплантирует Люку чип. Но не все так просто.

Спустя некоторое время Люк узнает, что у корпорации на этот счет свои тайные планы и тогда, вместе с группой единомышленников, он пытается вернуть себе свои истинные воспоминания и вывести корпорацию «Хоуп» на чистую воду.