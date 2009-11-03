Оповещения от Киноафиши
4.7 Рейтинг IMDb: 4.7
Прошивка

Прошивка

Hardwired 18+
В недалеком будущем, где корпорации контролируют почти все аспекты человеческой жизни, мужчина по имени Люк Гибсон попадает в автокатастрофу, в результате которой погибает его жена и их нерожденный ребенок. У Люка серьезное повреждение мозга, но Корпорация Надежды соглашается имплантировать чип в его мозг, чтобы спасти его жизнь. Герой обнаруживает, что этот чип также постоянно транслирует в его голову рекламу, пока человек не приобретет продукт, либо не сойдет с ума. Группа подпольных хакеров во главе с Хэлом взламывает чип и спасает его жизнь в обмен на помощь в борьбе с корпорацией. Сможет ли герой уничтожить их и отомстить? 

  • Жан-Клод Ван Дамм рассматривался на главную роль в фильме, но выбыл из-за напряженного съемочного графика. Его заменил Куба Гудинг-младший. 
  • Человек, который постоянно появляется в голове главного героя, чтобы продать ему часы Gibson, носит имя Картер Берк. Это имя персонажа Пола Райзера в фильме «Чужие», также беспринципного представителя могущественной корпорации.
  • Изначально Майклу Айронсайду предлагали роль Килмера, сыгравшего Вирджила Киркхилла, но он отказался, так как хотел расширить свое актерское амплуа за пределы роли испозантных антагонистов. Айронсайд сказал, что изначально его внимание к фильму привлек сценарий, основанный на темах в стиле Матрицы. 

После трагического инцидента, унесшего жизнь жены и не рожденного сына Люка Джибсона, израненный и потерявший память, он остается вживых. На первый взгляд, желающая помочь корпорация «Хоуп», имплантирует Люку чип. Но не все так просто.

Спустя некоторое время Люк узнает, что у корпорации на этот счет свои тайные планы и тогда, вместе с группой единомышленников, он пытается вернуть себе свои истинные воспоминания и вывести корпорацию «Хоуп» на чистую воду.

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 9 ноября 2009
Премьера в мире 3 ноября 2009
Дата выхода
3 ноября 2009 Бразилия
3 ноября 2009 США
9 ноября 2009 Чехия
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Производство Stage 6 Films, Insight Film Studios, Motion Picture Corporation of America (MPCA)
Другие названия
Hardwired, Alvo Letal, Amnezia, Bedrótozva, Enchufado a la red, Hardwired - Nemico invisibile, Implanté, Invasor de Mentes, Myalo se pagida, Nähtamatu lõks, Opasna meta, Pod obserwacją, Reset, Програмиран, Прошивка, ハードワイヤー　奪われた記憶
Режиссер
Эрни Барбараш
В ролях
Кьюба Гудинг мл
Кьюба Гудинг мл
Вэл Килмер
Вэл Килмер
Майкл Айронсайд
Майкл Айронсайд
Татьяна Маслани
Татьяна Маслани
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

4.7
10 голосов
4.7 IMDb
Отзывы о фильме

