Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Паддлтон
Фильмы похожие на Паддлтон
Paddleton
Паддлтон
2019 / США
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Паддлтон
Вся информация о фильме
Уроки испанского
драма, комедия
2021, США
7.0
Земля устойчивых привычек
комедия, драма
2018, США
6.0
Частная жизнь
комедия, драма
2018, США
7.0
Истории семьи Майровиц
комедия
2017, США
6.0
Семейные каникулы с Мэнсонами
комедия, триллер, драма
2015, США
5.0
Люди, места, вещи
комедия, мелодрама
2015, США
6.0
Безупречный
драма, комедия
2019, США
6.0
Давай знакомиться. Кино
комедия
2014, США
6.0
Сестра твоей сестры
комедия, драма
2012, США
7.0
Любовь – болезнь
мелодрама, комедия, драма
2017, США
7.0
Добро пожаловать к людям
драма
2012, США
7.0
Талли
комедия
2018, США
7.0
Тэмми
комедия
2014, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить