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Уроки испанского Уроки испанского
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Уроки испанского, 2021

2021 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Адам живёт в калифорнийском Окленде и состоит в счастливом браке. Однажды он получает от мужа необычный подарок — 100 уроков испанского языка онлайн. Его улыбчивую преподавательницу зовут Кариньо, она находится в Коста-Рике. У Адама в камеру видно идеально обставленный дом с бассейном, у Кариньо — мини-доску с приветственной надписью и что-то вроде комода с ковриком. После первого занятия в жизни одного из персонажей происходит трагедия, и уроки испанского станут спасательным кругом, который поможет не рассыпаться на части и не сойти с ума.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 марта 2021
Премьера в мире 1 марта 2021
Возраст 18+
Режиссер
Натали Моралес
Натали Моралес
В ролях
Марк Дюпласс
Марк Дюпласс
Натали Моралес
Натали Моралес
ДеШон Терри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Уроки испанского 3 постера
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Уроки испанского смотреть онлайн

Уроки испанского
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