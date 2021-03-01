Уроки испанского, 2021

Адам живёт в калифорнийском Окленде и состоит в счастливом браке. Однажды он получает от мужа необычный подарок — 100 уроков испанского языка онлайн. Его улыбчивую преподавательницу зовут Кариньо, она находится в Коста-Рике. У Адама в камеру видно идеально обставленный дом с бассейном, у Кариньо — мини-доску с приветственной надписью и что-то вроде комода с ковриком. После первого занятия в жизни одного из персонажей происходит трагедия, и уроки испанского станут спасательным кругом, который поможет не рассыпаться на части и не сойти с ума.