Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свадебная резня" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ма Рейни: Мать блюза Ма Рейни: Мать блюза
Киноафиша Фильмы Ма Рейни: Мать блюза Ма Рейни: Мать блюза, 2020: актеры и роли
Ma Rainey's Black Bottom Ма Рейни: Мать блюза 2020 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Ма Рейни: Мать блюза, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж С. Вольф
В ролях
Чедвик Боузман Чедвик Боузман Chadwick Boseman Виола Дэвис Виола Дэвис Viola Davis Колман Доминго Колман Доминго Colman Domingo Джонатан Койн Джонатан Койн Jonathan Coyne Майкл Поттс Майкл Поттс Michael Potts Джереми Шамос Jeremy Shamos
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
Хвостатые пришельцы
Хвостатые пришельцы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Related video
Выглядит хуже соседа-бездельника: Нагиев совсем перестал за собой следить (фото)
Вечная драма: эти 3 знака Зодиака всегда раздувают из мухи слона
Будете в шоке: время изменило Кузю из «Универа» до неузнаваемости (фото)
Улыбка до ушей: неожиданный подарок от детей ввел Кабаеву в ступор
В августе 2023 года в любви повезет далеко не всем: узнайте, что для вас готовит Вселенная
Эту актрису обожали миллионы, а Джигурда принудил ее к интиму: речь о красавице номер один
Эти русские имена помечены черной меткой на небесах: чаще других попадают в ДТП
Доктор Мясников в 69 лет выглядит как Геракл: просто посмотрите на стальной пресс и грудь
Ягудин так унизил Волочкову, что народ надрывает животы от смеха: это должен видеть каждый
Пляжное фото покрытой шрамами Рудовой вызывает отвращение: внимание на ноги
После расставания с лжеитальянцем: затворница Азиза спряталась подальше от людей
Тест: кем вы были в прошлой жизни?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше