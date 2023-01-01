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Ма Рейни: Мать блюза
Ма Рейни: Мать блюза, 2020: актеры и роли
Ma Rainey's Black Bottom
Ма Рейни: Мать блюза
2020 / США
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Ма Рейни: Мать блюза, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж С. Вольф
В ролях
Чедвик Боузман
Chadwick Boseman
Виола Дэвис
Viola Davis
Колман Доминго
Colman Domingo
Джонатан Койн
Jonathan Coyne
Майкл Поттс
Michael Potts
Джереми Шамос
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