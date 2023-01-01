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Ма Рейни: Мать блюза Ма Рейни: Мать блюза
Киноафиша Фильмы Ма Рейни: Мать блюза Награды и номинации фильма Ма Рейни: Мать блюза
Ma Rainey's Black Bottom Ма Рейни: Мать блюза 2020 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Награды и номинации фильма Ма Рейни: Мать блюза

Вся информация о фильме
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучший дизайн костюмов
Победитель
Лучший грим
Победитель
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
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