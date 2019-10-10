Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Лес любви
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.2
Лес любви

Лес любви

Ainaki Mori de Sakebe 18+
О фильме

В то время как в окрестностях Токио находят трупы девушек, два молодых балбеса знакомятся на улице с ещё одним. Вместе они задумывают снять фильм, и в процессе к делу подключаются две девушки - бывшие одноклассницы с непростым прошлым. Как вскоре выяснится, обе они встречались с мошенником Дзё Муратой, про которого наши герои и решают делать кино, но после личного знакомства вся компания оказывается под его неослабевающим влиянием.

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 10 октября 2019
Премьера в мире 10 октября 2019
Производство Netflix
Другие названия
Ai naki mori de sakebe, The Forest of Love, El bosque sangriento, Scream in the Forest of Love, Ai-naki mori de sakebe, Der Wald der Liebe, Floresta de Sangue, Kärlekens skog, Khu Rừng Tình Yêu, La Forêt de l'amour, Siang Phriak Nai Pa Muet, Țipăt în pădurea iubirii, Το δάσος της αγάπης, Лес любви, 在无爱之森呐喊, 在无爱森林呐喊, 在没有爱的森林呐喊, 在無愛之森放聲吶喊, 情罔森林, 愛なき森で叫べ
Режиссер
Сион Соно
Сион Соно
В ролях
Синносукэ Мицусима
Синносукэ Мицусима
Дэндэн
Кёко Хинами
Эри Каматаки
Ян Дэйс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.3
13 голосов
6.2 IMDb
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
