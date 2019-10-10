В то время как в окрестностях Токио находят трупы девушек, два молодых балбеса знакомятся на улице с ещё одним. Вместе они задумывают снять фильм, и в процессе к делу подключаются две девушки - бывшие одноклассницы с непростым прошлым. Как вскоре выяснится, обе они встречались с мошенником Дзё Муратой, про которого наши герои и решают делать кино, но после личного знакомства вся компания оказывается под его неослабевающим влиянием.