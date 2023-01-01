Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Корабль призраков" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лес любви Лес любви
Киноафиша Фильмы Лес любви Лес любви, 2019: актеры и роли
Ainaki Mori de Sakebe Лес любви 2019 / Япония
6.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Лес любви, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сион Соно Сион Соно Sion Sono
В ролях
Киппэй Сина Синносукэ Мицусима Синносукэ Мицусима Shinnosuke Mitsushima Дэндэн Кёко Хинами Эри Каматаки Ян Дэйс Сэи Матобу Sei Matobu Нацуки Кавамура Юдзака Накая Даи Хасэгава
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Хвостатые пришельцы
Хвостатые пришельцы
2023, США, приключения, семейный, фантастика
Related video
Два разных человека: глазам не поверите, увидев сбежавшую от политика Хадижу из «Клона»
«Заберет ребенка»: семейный скандал Черно из «Дома-2» вышел на новый уровень
Тест: вы героиня какой книги?
Увидев эту цифру на весах, звезды Голливуда впадут в ступор: Алентова ей гордилась
Странная не только фамилия: как на самом деле зовут Рыжего из «Иванушек»
Даша Букина неспроста годами сторонилась камер: увидев ее на архивных фото, вы будете поражены
Самый тяжелый характер только у женщин с этими именами: могут приложить словом
«Травма на всю жизнь»: Муцениеце бросила детей на чужую женщину
Советская красавица отказалась от культовых ролей ради мужчины: зато Гурченко и Самойловой повезло
Злодейкой в «Клоне» должна была стать другая: Маиза вымолила роль на коленях
Отняла чужую славу: советская актриса обвинила Гурченко во всех грехах
Чудеса природы: невестка Ротару так моложава, что рядом с дочерью выглядит как сестра
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше