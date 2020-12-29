«Дрон»: Рецензия Киноафиши

Маньяк Рамзи (Нил Сэндилэнс) выслеживает людей с помощью дрона. Список его жертв всё увеличивается, но полиции наконец удаётся отыскать преступника. Во время задержания происходит что-то странное: в убийцу попадает молния. Чуть позже мы узнаём, что он не погиб: его разум переселился в тот самый дрон, который он использовал для слежки за жертвами.

Дроны – важное ноу-хау десятых годов: их всё больше в кино, они обозревают недоступные уголки природы, ведут онлайн-трансляции массовых мероприятий, развозят пиццу и участвуют в громких политических разоблачениях. Хоррор – довольно неолуддитский жанр: любое достижение технологического прогресса можно выкрутить до страшно-абсурдного максимума. Опасность могут нести мобильники, компьютеры, газонокосилки. Что уж говорить о машине, которая легко передвигается в пространстве и остаётся при этом почти незамеченной.

Дрон

Отечественный зритель может знать режиссёра ДжорданаРубина по известному в узких кругах трешу «Бобры-зомби», название которого говорит само за себя. В новом фильме угрозу он находит сугубо технократического порядка. Конечно, сначала идея картины кажется идиотской, но если понять и простить стартовую жанровую условность, «Дрон» окажется вполне вменяемым фильмом ужасов. Маньяк в корпусе дрона сразу же выбирает молодую пару (почему, будет позже объяснено), которую начинает терроризировать. Сначала его выходки кажутся вредными, но относительно безобидными (ну поснимал полуголую соседку и закинул в папку на компьютер парня), но быстро становятся по-настоящему угрожающими.

При всей вторичности фильма он аккуратно снят и неплохо сделан на уровне сценария: Крис (Джон Бразертон) и Рейчел (Александра Эссоу) – пара со сложными отношениями. Кажется, проблем у них хватало и без дрона-убийцы: он только выявил, экстрагировал межличностный конфликт, тем не менее, проанализировав свои действия, герои начинают давать отпор.

Дрон

Подобно тому, как герои приняли идею, что за тобой может охотиться маньяк в виде дрона, так же это нужно признать и зрителю. Приняв эту глуповатую и странную условность, в картине можно увидеть много уместного юмора и неплохую атмосферу. Фильм не чурается свой жанровости и вторичности, начиная с еле заметных оммажей на кино 80-х до совсем уж очевидных отсылок вроде сцены под песню «Intiamacy» Линн Ван Хек, повторяющую схожий эпизод из первого «Терминатора».

Ироничной подачей сглаживается итоговый посыл фильма:зло по своей природе нетелесно и может перерождаться в разных формах. Тоже не бог весть насколько оригинальная идея, но имеющая грандиозный потенциал для сиквелов. Кто знает, что ещё может убивать в наше время интеграции разных устройств и умных домов. Мультиварка? Увлажнитель воздуха? GoPro? Выбор крайне велик.

Фильм может понравиться любителям хорроров умеренной трешевости. Несмотря на выбранный концепт, «Дрон» скорее давит на атмосферу, а не на количество крови, поэтому горы трупов не ждите.