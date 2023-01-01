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Безликий Безликий
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Faceless

Безликий, 2021

2021 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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О фильме

После несчастного случая на собачьих боях Джордж лишается лица и воспоминаний. Из больницы его выписывают с целым букетом сильнодействующих лекарств, которые вызывают то ли видения из прошлого, то ли галлюцинации. Но один герой в этих кошмарах наяву постоянен — человек в белой маске и без лица. Пытаясь разыскать своих родственников и получить хоть какие-то ответы о том, кто он и кем он был, Джордж знакомится с рыжеволосой Софи, ловит на себе подозрительные пристальные взгляды незнакомцев и в итоге сталкивается с преследующим его в кошмарах безликим. Запутанный кровавый нуар с элементами боди-хоррора.

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Марсель Сармиенто
В ролях
Александра Эссоу
Александра Эссоу
Каллен Мосс
Каллен Мосс
Терри Серпико
Брендан Секстон III
Клейтон Лэнди
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Безликий 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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