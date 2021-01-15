Безликий, 2021

После несчастного случая на собачьих боях Джордж лишается лица и воспоминаний. Из больницы его выписывают с целым букетом сильнодействующих лекарств, которые вызывают то ли видения из прошлого, то ли галлюцинации. Но один герой в этих кошмарах наяву постоянен — человек в белой маске и без лица. Пытаясь разыскать своих родственников и получить хоть какие-то ответы о том, кто он и кем он был, Джордж знакомится с рыжеволосой Софи, ловит на себе подозрительные пристальные взгляды незнакомцев и в итоге сталкивается с преследующим его в кошмарах безликим. Запутанный кровавый нуар с элементами боди-хоррора.