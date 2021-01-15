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Постер фильма Безликий
4.2
Киноафиша Фильмы Безликий
4.2

Безликий

, 2021
Faceless
США / триллер / 18+
Постер фильма Безликий
4.2

О фильме

После несчастного случая на собачьих боях Джордж лишается лица и воспоминаний. Из больницы его выписывают с целым букетом сильнодействующих лекарств, которые вызывают то ли видения из прошлого, то ли галлюцинации. Но один герой в этих кошмарах наяву постоянен — человек в белой маске и без лица. Пытаясь разыскать своих родственников и получить хоть какие-то ответы о том, кто он и кем он был, Джордж знакомится с рыжеволосой Софи, ловит на себе подозрительные пристальные взгляды незнакомцев и в итоге сталкивается с преследующим его в кошмарах безликим. Запутанный кровавый нуар с элементами боди-хоррора.

В ролях

Александра Эссоу
Александра Эссоу
Sophie
Каллен Мосс
Каллен Мосс
Spandex Face Man
Терри Серпико
Dr. Klein
Брендан Секстон III
Брендан Секстон III
George
Клейтон Лэнди
Клейтон Лэнди
Mitch
Блейк Роббинс
Tom
Richard Haylor
Dr.Julius Metzger
Rob Bouton
Dog Fight Bookie
Keith Brooks
Jumbo
Уоррен Остергард
Bruno
Kimberly Crandall
Prom Queen
David Cohen
Civilian
Режиссер Марсель Сармиенто
Сценарист Марсель Сармиенто, Ed Dougherty, Freddie Villacci
Композитор Nick Byron Campbell, Kevin Theodore
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 7 октября 2021
Премьера в мире 15 января 2021
Дата выхода
15 января 2021 Бразилия
Другие названия
Faceless, Bez twarzy, 變臉效應

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb
Обновлено 29 июля 2026

Отзывы о фильме

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