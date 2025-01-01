Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы ДАУ. Нора Мама ДАУ. Нора Мама, 2020: актеры и роли

ДАУ. Нора Мама, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Илья Хржановский Илья Хржановский Ilya Khrzhanovsky
В ролях
Радмила Щеголева Радмила Щеголева Radmyla Shchoholeva Теодор Курентзис Теодор Курентзис Theodoros Currentzis
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Пила Х
Пила Х
2023, США, криминал, драма, ужасы
Не только «Супермен»: 5 горячих новинок кинопроката, которые смотрят по всему миру прямо сейчас
Боков еще вернется? «Фишер» продлили сразу на два сезона
Рейтинг выше 8 — это вам не шутки: 8 действительно классных сериалов с сериями не длиннее 30 минут
Лучшим ужастиком XXI века Кинг назвал хоррор, снятый за копейки — и психопата в нем гениально сыграла звезда «Гарри Поттера»
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше