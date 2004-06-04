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ДАУ. Теория струн ДАУ. Теория струн
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ДАУ. Теория струн, 2019

2019 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Ученый Никита Некрасов – физик-теоретик, изучающий наш мир и миры, которые могли бы быть. Он отказывается делать выбор между математикой и физикой, между одной женщиной и другой, и размышляет о сосуществовании параллельных вселенных.

На научных конференциях, которые посещают как именитые зарубежные ученые, так и подрастающее поколение юных физиков, Некрасов увлеченно рассуждает о красоте теории струн.

Всем своим женщинам – библиотекарше Кате, ученому секретарю Зое, начальнику отдела Светлане – он пытается объяснить теорию собственной полигамии и возможность большого чувства, которого хватит на всех.

 

4.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Илья Хржановский
Илья Хржановский
В ролях
Зоя Попова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма ДАУ. Теория струн 1 постер
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