ДАУ. Теория струн, 2019

Ученый Никита Некрасов – физик-теоретик, изучающий наш мир и миры, которые могли бы быть. Он отказывается делать выбор между математикой и физикой, между одной женщиной и другой, и размышляет о сосуществовании параллельных вселенных.

На научных конференциях, которые посещают как именитые зарубежные ученые, так и подрастающее поколение юных физиков, Некрасов увлеченно рассуждает о красоте теории струн.

Всем своим женщинам – библиотекарше Кате, ученому секретарю Зое, начальнику отдела Светлане – он пытается объяснить теорию собственной полигамии и возможность большого чувства, которого хватит на всех.