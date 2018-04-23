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Царь-Птица Царь-Птица
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Царь-Птица, 2017

2017 / Россия
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Колоритная якутская драма режиссера Эдуарда Новикова рассказывает удивительную историю о необычном пернатом госте, поселившемся в жилище пожилой семейной пары. Местный шаман объяснит семье истинную причину появления дружелюбного орла. В основу сюжета положен рассказ «Со мною состарившаяся лиственница», написанный народным писателем Республики Саха Василием Яковлевым.

  • Российская премьера состоялась 23 апреля 2018-го. Бюджет киноленты составил три миллиона российских рублей.
  • Производством фильма занималась государственная киностудия Якутии «Сахафильм». Любовь Борисова, являющаяся продюсером компании, высказалась о невероятной чуткости людей старого поколения. По ее словам, лента также повествует о понимании традиций и большом уважении к природе.
  • Основные съемки проходили на территории Хангаласского района в Якутии. А эпизоды с орлом снимались в Кыргызстане.
  • Кинопроект Новикова получил очень высокие оценки со стороны критиков. Более того, картина удостоилась приза международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ), а также получила золотого «Святого Георгия» на сороковом Московском международном фестивале кино в категории «лучший фильм».
  • Интересно, что кинолента полностью снята на фотоаппарат Sony Alpha.
  • В 2018 году фильм был представлен на старейшем международном кинофестивале в Монреале, где удостоился награды «за высокую художественность».

Якутия, 1930-е годы. В глухой тайге спокойно доживают свои дни старик Микиппэр  и его жена Оппуос. Коровы, охота, да рыбалка – вот и весь неприхотливый быт стариков. В один прекрасный день в начале зимы к ним прилетает орел. Старик со старухой не смеют прогнать его, так как орел – священная птица. Всю зиму они подкармливают орла, чтобы тот не нападал на скот. Со временем они привыкают друг к другу. Холодным рождественским вечером орел проникает в дом и занимает почетное место в углу, на полке с иконами. С этого дня люди и птица начинают жить вместе в одном доме.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 23 апреля 2018
Возраст 6+
Режиссер
Эдуард Новиков
В ролях
Степан Петров
Зоя Попова
Прокопий Данилов
Прокопий Иванов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Царь-Птица 2 постера
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Царь-Птица
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Микиппэр и Оппуос жили так далеко в тайге, что ветер перемен до них просто не долетал. Они, конечно, слышали, что власть поменялась, что люди разделились на красных и белых, и что белых уже не осталось, вроде… До всей этой чепухи старикам не было дела. Да, они поняли, что жить теперь надо с оглядкой, икону прятать в сундук, если нагрянет кто, – ну а больше ничего в их жизни не поменялось. Дед охотился, старуха стряпала, доила коров… Как вдруг всё изменилось. На них прямо с…
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