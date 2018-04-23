Царь-Птица, 2017

Колоритная якутская драма режиссера Эдуарда Новикова рассказывает удивительную историю о необычном пернатом госте, поселившемся в жилище пожилой семейной пары. Местный шаман объяснит семье истинную причину появления дружелюбного орла. В основу сюжета положен рассказ «Со мною состарившаяся лиственница», написанный народным писателем Республики Саха Василием Яковлевым.
Якутия, 1930-е годы. В глухой тайге спокойно доживают свои дни старик Микиппэр и его жена Оппуос. Коровы, охота, да рыбалка – вот и весь неприхотливый быт стариков. В один прекрасный день в начале зимы к ним прилетает орел. Старик со старухой не смеют прогнать его, так как орел – священная птица. Всю зиму они подкармливают орла, чтобы тот не нападал на скот. Со временем они привыкают друг к другу. Холодным рождественским вечером орел проникает в дом и занимает почетное место в углу, на полке с иконами. С этого дня люди и птица начинают жить вместе в одном доме.