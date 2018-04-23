Царь-Птица, 2017

Наша рецензия

Микиппэр и Оппуос жили так далеко в тайге, что ветер перемен до них просто не долетал. Они, конечно, слышали, что власть поменялась, что люди разделились на красных и белых, и что белых уже не осталось, вроде… До всей этой чепухи старикам не было дела. Да, они поняли, что жить теперь надо с оглядкой, икону прятать в сундук, если нагрянет кто, – ну а больше ничего в их жизни не поменялось. Дед охотился, старуха стряпала, доила коров… Как вдруг всё изменилось. На них прямо с…