Незваный гость, 2020

“Незваный гость” должен был выйти на экраны 12 марта 2020 года, но создателям пришлось отложить премьеру по причине вспышки пандемии COVID-19. Релиз 21 мая 2020 года также был перенесен из-за инцидента с клубом “Итэвон”, приведшим к новой вспышке коронавируса в Сеуле.

Одно из ранних рабочих названий фильма – “Дочь”.

Съемки “Незваного гостя” стартовали 13 февраля 2019 года и продлились практически ровно 3 месяца.

5 июня 2020 Корейский совет по кинематографии официально объявил, что премьеру фильма в кинотеатрах посмотрело в общей сложности более 49 500 зрителей. Хотя по обычным стандартам это число считается крайне скромным, оно стало самым высоким показателем с момента вспышки COVID-19 в Южной Корее. Последним фильмом перед пандемией, который в первый же день проката в Корее превысил порог в 40 000 зрителей, была картина “Звери, что цепляются за соломинку” режиссера Ким Ён-хуна. “Незваный гость” повысил свои первые кассовые сборы в последующие выходные: сумма средств с продаж билетов на фильм составила 63,3% от общего объема продаж на момент показа.

В России фильм “Незваный гость” вышел сначала на онлайн-платформах (30 июля 2020) и только затем в кинотеатрах (6 августа 2020). Прокатчиком стала компания «ПРОвзгляд», которая также выпустила на российские экраны оскароносную картину «Паразиты» Пона Джун-хо.

На пресс-конференции, посвященной фильму, режиссер и писательница Сон Вон-пхён призналась, что за годы работы над проектом сюжет и подача претерпела множество изменений. Так, например, автор в какой-то момент поменяла местами мужского и женского персонажей.

Исполнитель роли Со-джина Ким Му-ёль рассказывал, что для отображения психологических и физических изменений своего героя прицельно сосредоточился на похудении в ходе съемок. Актер следовал строгой диете и интенсивному графику индивидуальных тренировок, в результате чего скинул почти 20 кг. Кроме того, на парковке рядом со съемочной площадкой для него специально было установлено баскетбольное кольцо, и Ким Му-ёль регулярно играл в баскетбол с персоналом.

В апреле 2020 года книга-бестселлер Сон Вон-пхён “Миндаль”, по которой поставлен “Незваный гость” была отмечена Премией книготорговцев Японии в категории “Лучший переводной художественный роман”. Таким образом Вон-пхён стала первым азиатским писателем неяпонского происхождения, получившим эту награду. Ранее, в 2016 году, книга получила престижную южнокорейскую премию Changbi.

Несмотря на то, что Сон Вон-пхён мечтала стать профессиональным романистом еще с начальной школы, ее дебют в киноиндустрии предшествовал писательской карьере. В 2001 году она выиграла премию Film Criticism Award от киножурнала Cine 21. Позже Сон поступила в Корейскую академию киноискусств (KAFA), где специализировалась на режиссуре. После окончания учебы Вон-пхён сняла несколько короткометражных фильмов, получив за них несколько наград и признание критиков.

До старта актерской карьеры Ким Му-ёль зарабатывал на жизнь себе и своей семье, работая охранником, строителем и рабочим на заводе по производству мобильных телефонов.

Актриса Сон Джи-хё рассказала, что поначалу опасалась играть Ю-джин, поскольку образ героини кардинально расходился с положительным имиджем, созданным предыдущими ролями Джи-хё.

При бюджете в 5 300 000 долларов мировые сборы “Незванного гостя” составили 4 949 362 долларов. Из них на Россию пришлось лишь 5 707 долларов.