На поминках в Тэчхоне происходит массовое отравление со смертельным исходом, пострадал даже мэр. Главная подозреваемая - вдова покойного. Её дочь Чон-ин, преуспевающая сеульская адвокатесса, возвращается в родной город и берётся защищать мать, хотя та страдает деменцией и даже не узнаёт её. Многое в этом деле кажется подозрительным, расследование было проведено с нарушениями, и Чон-ин только укрепляется во мнении, что мать невиновна, а власти явно что-то скрывают.
|6 августа 2020
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|22 июля 2020
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