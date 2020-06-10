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Постер фильма Невиновная
6.6
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6.6

Невиновная

, 2020
Gyul-baek
Южная Корея / криминал, драма, триллер / 18+
Постер фильма Невиновная
6.6

О фильме

На поминках в Тэчхоне происходит массовое отравление со смертельным исходом, пострадал даже мэр. Главная подозреваемая - вдова покойного. Её дочь Чон-ин, преуспевающая сеульская адвокатесса, возвращается в родной город и берётся защищать мать, хотя та страдает деменцией и даже не узнаёт её. Многое в этом деле кажется подозрительным, расследование было проведено с нарушениями, и Чон-ин только укрепляется во мнении, что мать невиновна, а власти явно что-то скрывают.

В ролях

Щин Хе-сон
Ahn Jung-in
Пэ Джон-ок
Chae Hwa-ja
Хо Джун-хо
Хо Джун-хо
Mayor Choo Shi-jang
Хон Гён
Хон Гён
Ahn Jung-soo
Тхэ Хан-хо
Constable Yang
Ко Чхан-сок
Ко Чхан-сок
Seedsman
Shin Cheol-jin
Ji Young-deok
Чхоль-у Хан
Squad Chief Detective Kim
Пак Чхоль-мин
Hwang Bang-young
Hwang Do-Yun
Jung-in (young)
Режиссер Пак Сан-хён
Сценарист Пак Сан-хён
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 1 января 2021
Премьера в мире 10 июня 2020
Дата выхода
6 августа 2020 Сингапур
22 июля 2020 Тайвань 輔15
10 июня 2020 Южная Корея 15
Сборы в мире $6 688 330
Производство Idio Plan, Kidari Ent
Другие названия
Gyul-baek, Innocence, Невиновная, Inocência, Mindenki gyanús, Невинність, 清白, 翻供, Inocencia, بی‌گناه, gyeol-baek, بی گناه, بی گناهی

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 30 января 2023

Отзывы о фильме

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