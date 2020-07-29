«Незваный гость»: Рецензия Киноафиши

Прошло полгода с тех пор, как молодой архитектор Со Джин (Ким Му Ёль) похоронил жену и остался вдовцом с маленькой дочкой на руках. В воспоминаниях он постоянно возвращается к дню трагедии: шел дождь, жена выходила из машины, в руках у нее был зонт — а дальше произошло непоправимое. Эти сцены в его голове плотно смыкаются с другими, из детства. Тогда он потерял другого важного члена семьи — младшую сестру Ю Джин. Дело происходило в парке аттракционов. Мальчик отлучился за воздушным шариком, а когда вернулся назад, сестры уже не было. Родители с потерей так и не смирились и долгие годы продолжали искать пропавшую дочь.

Однажды в разгар рабочего дня у Со Джина звонит телефон. Приятный мужской голос сообщает ему, что сестра нашлась. Герой к известию относится скептически: семья раньше уже получала подобные звонки. На встрече в кафе он сразу просит женщину, именующую себя Ю Джин (Сон Джи Хё), пройти ДНК-тест. Результат приходит по почте прямо в родительский дом, и он положительный. Мать и отец Со Джина счастливы, его маленькая дочь, скучающая по маме, быстро привязывается к симпатичной тете. В кратчайшие сроки незнакомка фактически захватывает дом и устанавливает там свои порядки. Со Джину все это очень не нравится. Незваная гостья не внушает ему никакого доверия — и, конечно, не зря.

Незваный гость

После триумфа «Паразитов» Пон Джун-хо, покоривших сначала Каннский кинофестиваль, а потом и Американскую киноакадемию, торжественно вручившую фильму главный «Оскар», корейское кино наконец-то получило тот зрительский охват, которого давно заслуживало. Однако этот успех таит в себе опасность: в каждой новой корейской картине так и хочется увидеть отблески сияния «Паразитов». «Незваный гость» благодаря сюжету к этому очень располагает. Тут речь тоже идет о вторжении на чужую территорию, о завоевании жизненного пространства и о паразитировании на чьих-то страхах и мечтах. Местом действия, как и у Пон Джун-хо, становится дизайнерский особняк, чьи массивные двери и длинные коридоры вместо успокоительного комфорта приносят жильцам сплошные неудобства.

Разница заключается в фигуре автора. Пон Джун-хо — признанный мастер, один из лучших режиссеров современного корейского кино. А вот постановщица «Незваного гостя» Сон Вон Пхён — дебютанка. До этого она снимала только короткометражки, а вообще в Южной Корее ее знают как писательницу, издавшую несколько популярных романов. Отсутствие режиссерского опыта самым предсказуемым образом сказывается на результате. По-настоящему продуман здесь только сценарий. Угадать, что произойдет с героями в финале, почти невозможно. Легкой подсказкой может служить разве что рабочее название картины — «Дочь», но и тут зрителям придется поломать голову: дочерей, как следует из синопсиса, в фильме несколько.

Незваный гость

Визуальная часть этой сюжетной головоломке совершенно не соответствует. Образ «умного дома» намечен пунктиром и брошен в середине фильма. Сцены приема пищи, которые, как мы знаем, азиатские авторы умеют превращать в отдельный перформанс, раскрывающий характер персонажей лучше, чем любой диалог, здесь сводятся к банальному движению палочек. Офисные помещения безлики, закадровая музыка лишена оригинальности. Когда в одной из сцен ближе к финалу возникает нож, кажется, что уж тут-то герои должны развернуться. Но нет, ожесточенная драка закончится, едва начавшись.

Незваный гость

В актерском ансамбле выделяется Сон Джи Хё, которая внутри одного фильма умудряется создать для себя другой, отдельный и куда более сложный. Тут, конечно, есть соблазн пофантазировать на тему женщин в корейском кино: постановщиц там по-прежнему сильно меньше, чем постановщиков, и, вероятно, многие из них чувствуют себя как завоевательницы, вынужденные биться за творческое пространство и представительство. Однако это будут чистые фантазии. Сама картина не располагает к рефлексии, это триллер для тех, кто любит азартно разгадывать сюжетные загадки, но не желает искать двойные смыслы. Их тут, собственно, и нет. И так понятно, что от незваных гостей одни неприятности.

Ксения Реутова