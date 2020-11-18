Наша рецензия

Дэнни — очень одаренный ученик. Даже в самой обычной школе он умудряется изобрести нанобота для борьбы с блохами у собак. Однако учителя предпочитают хвалить собственных отпрысков, а юному дарованию приходится спасаться от нападения хулиганов. Но кажется, что его бедам пришел конец: Дэнни приглашают в элитную академию для гениев, где он наверняка найдёет себе товарищей. Однако в реальности всё не так радужно. Ребенок чувствует себя глуповатым среди сверстников. Чтобы доказать свой…