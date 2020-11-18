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Cranston Academy: Monster Zone Академия монстров 2020 / Великобритания / Мексика / Канада
5.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о мультфильме «Академия монстров»

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Дэнни — очень одаренный ученик. Даже в самой обычной школе он умудряется изобрести нанобота для борьбы с блохами у собак. Однако учителя предпочитают хвалить собственных отпрысков, а юному дарованию приходится спасаться от нападения хулиганов. Но кажется, что его бедам пришел конец: Дэнни приглашают в элитную академию для гениев, где он наверняка найдёет себе товарищей. Однако в реальности всё не так радужно. Ребенок чувствует себя глуповатым среди сверстников. Чтобы доказать свой…

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trankoo 18 ноября 2020, 07:02
Оценка
Отвратительный мультик. Скучный, неинтересный, пустой, местами страшный для детей. Скучные диалоги, ноль юмора, сюжета. Ни ребенку ни нам не понравился. Жаль потраченное время и деньги.
18 ноября 2020, 07:02 Ответить
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