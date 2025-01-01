Зрители пишут восторженные отзывы, 90% критиков одобряют: в «Ночной смене» показали ад, который медики называют работой

Хюррем все равно пила: за что султан Сулейман из «Великолепного века» запретил кофе

Даже с днем рождения Серкана все напутали: 4 глупых ляпа в «Постучись в мою дверь», которые бесят фанатов

В этих культовых сценах актеры импровизируют — да так убедительно, что в одной из них пролилась настоящая кровь (и ее оставили)

Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени

«Ради таких красавиц начинают войны»: реальная Нурбану была краше Хюррем и Махидевран вместе взятых — ИИ-портрет по описаниям хасеки это подтверждает

В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица

«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма

В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения

«Точно снимал Бертон?!»: зрители в пух и прах разнесли экранизацию этой книги — лучше прочитать, чем включать фильм