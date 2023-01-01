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Академия монстров
Академия монстров, 2020: актеры и роли
Cranston Academy: Monster Zone
Академия монстров
2020 / Великобритания / Мексика / Канада
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5.4
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26
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Академия монстров, 2020: актеры и роли
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Режиссер
Леопольдо Агилар
Leopoldo Aguilar
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Джейми Белл
Jamie Bell
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Ruby Rose
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