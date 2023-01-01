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Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству
Киноафиша Фильмы Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству, 1946: актеры и роли
Dressed to Kill Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству 1946 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству, 1946: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рой Уильям Нилл
В ролях
Холмс Херберт Holmes Herbert Найджел Брюс Nigel Bruce Бэзил Рэтбоун Basil Rathbone
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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